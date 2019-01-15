تعرّف على مباريات وملاعب الأسبوع الخامس للدوري الليبي

من منافسات الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم عن مباريات وملاعب الأسبوع الخامس للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وتنطلق مباريات الأسبوع الخامس، السبت القادم، بمباراتين، حيث يلتقي المدينة مع الشط بملعب مصراته، ويواجه فريق التحدي، نظيره دارنس بملعب البيضاء، وتقام يوم الأحد،مباراة الوحدة ضد نظيره الاتحاد على ملعب الخمس، والأولمبي يستضيف الخمس على ملعب الزاوية.

وتقام يوم الإثنين مواجهة بين الأهلي طرابلس مع المحلة بملعب الخمس، ويلتقي شباب الجبل مع الهلال بملعب البيضاء.

وعلى ملعب مصراتة، يستضيف يوم الثلاثاء، فريق السويحلي، نظيره رفيق، وأبوسليم يتباري مع الاتحاد المصراتي بملعب الزاوية، ويستضيف فريق الصداقة نظيره الأنوار، على ملعب شحات .

أما يوم الأربعاء، فيستضيف الأخضر فريق خليج سرت بملعب البيضاء.

يشار إلى أن لجنة المسابقات قررت تأجيل مباراتي النصر مع التعاون، ونجوم اجدابيا بالأهلي بنغازي، لارتباط ناديي النصر والأهلي بنغازي في المشاركة بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

