خطف ثلاثة رياضيين في جنوب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 07:26 مساء

استنكر الاتحاد الليبي لكرة القدم حادثة خطف ثلاثة رياضيين، اليوم الثلاثاء، بالطريق المؤدي من مرزق إلى سبها. وناشد الجهات المعنية تكثيف الجهود والتحرك من أجل التعجيل بالإفراج عنهم.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان رسمي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الرياضيين الثلاثة هم نوري علي معتوق، من نادي تحدي مرزق حج حجيل، ومرافقيه   لطفي علي محمد وأحمد لنقر.

وحرص مجلس إدارة اتحاد الكرة على التذكير بأن الرياضة ستبقى دائمًا بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية، على اعتبار أنها وسيلة لمد جسور التواصل والتقارب بين أبناء وشباب الوطن الواحد .

 

 

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