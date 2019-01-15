بالصور: حدث «تسليم وتسلم» لأول مرة من نوعه في ليبيا بنادي السويحلي

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جانب من حفل قاعة الألعاب الرياضية لتوديع المرجيني واستقبال اربيش (المركز الإعلامي)

أقامت إدارة نادي السويحلي الإثنين بقاعة الألعاب الرياضية بالنادي احتفالية توديع مدرب الفريق السابق علي المرجيني واستقبال المدرب الجديد لفريق السويحلي المدرب الوطني عبدالحفيظ اربيش، في بادرة نادرة في المسابقات المحلية أن يتم تكريم مدرب سابق.

كانت إدارة وجماهير السويحلي في وداع المدرب السابق علي المرجيني الذي انتهت مهمته مع الفريق الأول بالاستقالة، وتم تكريمه بدرع التميز من قبل إدارة السويحلي وجماهير النادي.

كما تم خلال الاحتفالية تقديم المدرب الجديد للفريق الأول المدرب الوطني عبدالحفيظ اربيش «حفاظي» الذي تعاقدت إدارة نادي السويحلي رسميًا معه خلفًا للمدرب الوطني علي المرجيني.



وفي تصريح لوسائل الإعلام عقب الاحتفالية وتوقيع العقد قال اربيش إن «التطوير والبطولات يحتاجان إلى تخطيط ووقت، وأعرف أن فريق السويحلي في السنوات الأخيرة كان من فرق المقدمة دائمًا، لذا أطلب الصبر ودعم الجميع بداية من مجلس الإدارة وصولاً إلى جماهير النادي».

جانب من حفل قاعة الألعاب الرياضية لتوديع المرجيني واستقبال اربيش (المركز الإعلامي)

المدرب الجديد لفريق السويحلي اربيش (المركز الإعلامي)

جانب من حفل قاعة الألعاب الرياضية لتوديع المرجيني واستقبال اربيش (المركز الإعلامي)