موضوعات مصيرية على مائدة اتحاد الكرة الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 15 يناير 2019, 03:00 مساء
الشلماني خلال لقائه مع المدير الإداري للمنتخب الوطني سالم صولة (المركز الإعلامي)

عقد الإثنين رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني وأعضاء الاتحاد اجتماعًا مهمًا برؤساء الاتحادات الفرعية في حضور بعض رؤساء اللجان العاملة بالاتحاد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات المهمة، ومن ضمنها إقامة دورات للمراقبين والحكام على مستوى الاتحادات الفرعية والتعريفات بتطبيق اللوائح والنظام الأساسي، بالإضافة إلى مناقشة مقترح بتكليف الحكم الخامس في مباريات جميع المسابقات والتأكيد على الاهتمام بمنتخبات الفئات السنية ولائحة تنظيم الاتحادات.

ومن الموضوعات المهمة الأخرى هي مناقشة مسابقات الدرجات الأولى والثانية والثالثة على مستوى الاتحادات الفرعية، حيث أعطى مجلس إدارة الاتحاد الإذن بانطلاق هذه المسابقات.

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