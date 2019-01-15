طائرة الأهلي طرابلس تفوز على الهلال

منافسات سابقة لفريق الكرة الطائرة بنادي الأهلي طرابلس (أرشيفية : الإنترنت)

فاز فريق الأهلي طرابلس للكرة الطائرة على فريق الهلال بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر، في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين بالقاعة الكبرى بطرابلس، ضمن منافسات الأسبوع السادس إياب لفرق المجموعة الثانية، من دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة.

وجاءت نتائج أشواط المباراة لتشهد في الشوط الأول (25-16)، الثاني (25-15)، الثالث (25-17).

وسجلت منافسات الأسبوع السادس لفرق المجموعة الأولى فوز الاتحاد على المروج (3-0)، وفوز السويحلي على أساريا (3-1)، وفوز أساريا على المروج (3-0)، وتم احتساب فوز النصر على التصدي بنتيجة (3-0) بالانسحاب.