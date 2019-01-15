بالصور: مواهب واعدة في سباقات العدو الريفي لطلاب طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 15 يناير 2019, 02:51 مساء
جانب من منافسات العدو الريفي لطلاب طرابلس (إنترنت)

تألق أمس الإثنين طلاب بلديات أبوسليم وحي الأندلس وطرابلس المركز في سباقات العدو الريفي التي جرت بمضمار الفروسية بأبي ستة على مستوى المراحل «ابتدائي/ إعدادي/ ثانوي»، التي نظمتها وأشرفت عليها الإدارة العامة للنشاط المدرسي بوزارة التعليم وبرعاية اتحاد الشرطه الرياضي وبمشاركة 330 طالبًا مثلوا بلديات طرابلس المركز وحي الأندلس وأبوسليم وسوق الجمعة والقره بوللي وتاجوراء وجنزور والماية والعزيزية وقصر بن غشير وعين زارة.

وأسفرت النتائج في مرحلة التعليم الابتدائي عن تتويج بهاء الدين كرموس من بلدية تاجوراء بسباق الفردي، وجاء ثانيًا أبوبكر موسى من مدرسة طرابلس وفي المركز الثالث عبد المهيمن محمود بلدية من أبي سليم ورابعًا يونس الطرابلسي من بلدية حي الأندلس وخامسًا محمد الجدوعي من بلدية تاجوارء.
 
وعلي مستوى الفرق توِّجت بلدية تاجوراء بكأس الترتيب الأول وجاء حي الأندلس فى الترتيب الثاني والقره بوللي ثالثًا.

أما عن نتائج الفردي للمرحلة الإعدادية، فتوج بكأس الترتيب الأول أحمد عبد المجيد من بلدية حي الأندلس وجاء ثانيًا أحمد أونيس من بلدية أبوسليم، وثالثًا منذر الزائدي من بلدية عين زارة ورابعًا عبد المنعم العزيبي من بلدية تاجوراء وخامسًا مصطفى أحمد شكو من بلدية طرابلس المركز.

وعلى مستوى الفرق إعدادي توِّجت بلدية سوق الجمعة بكأس الترتيب الأول وتاجوراء بكأس الترتيب الثاني وكأس الترتيب الثالث لحي الأندلس.

وفي نتائج سباق المرحلة الثانوية فردي بنين، توِّج بكأس الترتيب الأول نوح الشيباني من بلدية أبوسليم وجاء ثانيًا سيف النصر أوحيدة من أبوسليم وثالثًا معتز الزائدي من عين زارة ورابعًا ندير مفتاح من أبوسليم وخامسًا عبدالمنعم الهادي من جنزور.

وعلى مستوى الفريق توِّج بكأس الترتيب الأول بلدية أبوسليم وكأس الترتيب الثاني بلدية سوق الجمعة وكأس الترتيب الثالث بلدية حي الأندلس ووزعت فى نهاية السباقات جوائز للمتحصلين على التراتيب العشرة الأولى في كل مرحلة وكؤوس للفرق المتوجة بالتراتيب الأولى.

ويتجدد الموعد اليوم الثلاثاء بمضمار الفروسية بأبي ستة مع سباقات العدو الريفي بنات «ابتدائي/ إعدادي/ ثانوي» على مستوى بلديات طرابلس الكبرى.

تتويج طلاب العدو الريفي (إنترنت)
تكريم طلاب العدو الريفي (إنترنت)
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