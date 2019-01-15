«يد» ليبيا وسط 12 دولة عربية وأوروبية في بطولة البحر المتوسط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 15 يناير 2019, 02:33 مساء

أعلنت 12 دولة عربية وأوروبية، بينها ليبيا، تشارك فى بطولة البحر الأبيض المتوسط السادسة عشرة لكرة اليد لفئة الآمال لمواليد 2002-2003 التى ستقام بمدينة بورسعيد المصرية فى الفترة بين 17 وحتى 24 فبراير المقبل.

الدول المشاركة بجانب ليبيا هي تونس والجزائر والمغرب ومصر والسعودية والإمارات والجبل الأسود وإيطاليا ورومانيا وتركيا وفرنسا.
 
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تنظمها مدينة بورسعيد المصرية بعد النسخة الخامسة 2008.
 
في الوقت نفسه أشار المكتب الإعلامي بالاتحاد الليبي لكرة اليد إلى أن المنتخب الوطني لفئة الآمال سيشارك فى بطولة المنطقة الأفريقية الأولى التى من المحتمل أن تنطلق بداية من 11 فبراير المقبل بتونس.

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