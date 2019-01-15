دراج الأهلي طرابلس أبوظهير بطل كأس السلام

دراج الأهلي طرابلس عبدالسلام أبوظهير يفوز ببطولة سباق السلام للدراجات (أرشيفية : الإنترنت)

توج دراج الأهلي طرابلس عبدالسلام أبوظهير ببطولة سباق السلام للدراجات الذي نظمه اتحاد طرابلس للدراجات بطريق الشط بطرابلس ولمسافة 60 كلم وبمشاركة 12 دراجًا.

توج بكأس السباق دراج الأهلي طرابلس عبدالسلام أبوظهير بزمن 1.40.40 ساعة، وجاء ثانيًا دراج الجمارك محمد عبدالمقصود بزمن 1.40.45 ساعة، وثالثًا معاذ رمضان من الجمارك بزمن 1.50.09 ساعة، ورابعًا أنس اليتيم من الأهلي طرابلس، وخامسًا طارق بشبة من الشرطة.

أدار السباق حكم عام عبدالرزاق السويح، والميقاتي مصطفي جمعة وعبدالرزاق زعيط، وحكام الوصول مصطفى بسيكري وفاتح المرابط، والمراقبون محمد حمزة ومحمد الزوام وعبدالفتاح نصر وجابر الجابري ومسعود نصر والمختار الشبلي، ويشار إلى أن معدل السرعة 36 كلم / الساعة.

دراج الأهلي طرابلس عبدالسلام أبوظهير يفوز ببطولة سباق السلام للدراجات (أرشيفية : الإنترنت)