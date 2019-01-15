مهاب صالح يتصدر شطرنجية بنغازي

جانب من منافسات سابقة في الشطرنج بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بقاعة كلية التمريض بنادي النجم الساحلي في مدينة الكويفية بطولة بنغازي للشطرنج، وبعد الجولة الثالثة ينفرد اللاعب مهاب صالح بالصدارة بثلاث نقاط، وأقرب الملاحقين وبفارق نصف نقطة أحمد فرج ومحمد مجدي وفرج الربيعي بـ2.5 نقطة لكل منهم، ومن خلفهم أربعة لاعبين برصيد نقطتين لكل منهم وهم جمال مناع وياسر عبدالرحمن وعبدالله اللبار وأيمن فرج.



وتقام اليوم الثلاثاء أهم مباريات الجولة الرابعة بين المتصدر مهاب صالح 3 نقاط ويواجه أحمد فرج 2.5 نقطة، وفرج الربيعي 2.5 يلتقي محمد مجدي 2.5، وجمال مناع نقطتان يتبارى مع ياسر عبدالرحمن بنفس الرصيد، وعبدالله اللبار يلتقي أيمن فرج وكلاهما بنقطتين.