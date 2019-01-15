الشلماني يعقد اجتماعًا لبحث دعم المنتخب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 15 يناير 2019, 01:01 صباحا
الرئيس المكلف بإدارة اتحاد كرة القدم الليبي عبدالحكيم الشلماني

عقد الرئيس المكلف بإدارة اتحاد كرة القدم الليبي، عبدالحكيم الشلماني، اجتماعًا هامًا، في حضور الأمين العام المساعد المهندس محمد كرميدة، وونوري جموم عضو مجلس الإدارة المكلف بمتابعة شؤون المنتخب الأول، والمهندس سالم صولة مدير للمنتخب، وحسين افريطس المدير الإداري للمنتخب.

تناول الاجتماع التحضيرات والترتيبات والبرنامج الزمني لنشاط المنتخب لمباراته المرتقبة، وتشكيل لجنة عليا مهمتها وضع البرنامج العام خلال هذه المرحلة للمنتخب.

كما تطرق الاجتماع الذي حضره عدد من القنوات الإعلامية إلى أهمية مساهمة مؤسسات الدولة والأندية جميعها في دعم مسيرة المنتخب خلال هذه الفترة قبل المباراة التأهلية المرتقبة في مارس أمام جنوب أفريقيا.

وفي خطوة مساندة، تحصل الاتحاد الليبي على دعم مالي قدره مليون ونصف المليون دينار ليبي، من الهيئة العامة للشباب والرياضة؛ لتنفيذ البرنامج المعد للمنتخب من قبل لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

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