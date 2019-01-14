الاتحاد يفتح باب الترشح لانتخابات مجلسه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 07:45 مساء
مشهد سابق يجمع إدارة نادي الاتحاد (أرشيفية: بوابة الوسط)

وجهت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد، الدعوة لأعضائها من أجل تقدم الراغبين في خوض انتخابات مجلس إدارة النادي، بطلبات الترشح.

وأعلنت الجمعية العمومية لـ«العميد» من خلال بيان نشرته على صفحة الاتحاد على «فيسبوك» فتح باب تلقي طلبات أعضاء الجمعية العمومية للنادي الراغبين في خوض انتخابات مجلس الإدارة، التي سيحدد موعدها لاحقًا.

ودعا رئيس الجمعية، أدغيم منصور، رجال الأعمال والمستثمرين، ممن لهم الرغبة في العمل الإداري بالنادي، بالتقدم بأوراق ترشحهم إلى مكتب الجمعية العمومية، مرفقين معها ما يشرح مشاريعهم الانتخابية.
 

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