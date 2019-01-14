الأهلي طرابلس يواصل «النزيف» ورفيق يفوز بنقطة

فريق رفيق الأول لكرة القدم (صفحة رفيق)

واصل فريق الأهلي طرابلس «نزيف» النقاط في الدوري الليبي الممتاز، وفقد اليوم نقطتين بتعادله أمام مضيفة رفيق، دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة.

بهذه النتيجة يصبح رصيد الأهلي طرابلس أربع نقاط من أربع مباريات، فاز في واحدة وتعادل في مثلها وخسر مباراتين.

ولم يفلح الفريقان في تقديم أداء فعال على مدار زمن الشوط الأول، وسيطرت العشوائية على أداء الفريقين، حتى أن حارسي المرميين لم يختبرا، فالفرصة الوحيدة التي أُتيحت لرفيق، أطاح بها رأس الخنجاري إلى جوار القائم، أما فرصة الأهلي طرابلس فكانت في الدقيقة 24 لعبلو الذي حوَّل الكرة برأسه من ركنية، تصدى لها حارس رفيق، محمد المدني.

وشهد شوط المباراة الثاني، محاولات غير منظمة من فريق الأهلي، فيما نجح رفيق في تنظيم دفاعاته ونصب مصيدة التسلل لمهاجمي الأهلي، حتى حقق مراده من اللقاء وتعادل دون أهداف.

