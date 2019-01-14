بالراس علي يقود ورشة عمل لإعلاميي طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 14 يناير 2019, 06:22 مساء
من ورشة عمل الأولمبية الليبية بخصوص الإعلاميين الرياضيين بطبرق (بوابة الوسط)

اختتمت اللجنة الأولمبية الليبية، مساء اليوم الأحد، ورشة عمل للإعلاميين الرياضيين بمدينة طبرق، تحت عنوان «دور الإعلام الرياضي في دعم الوحدة الوطنية ونبذ التعصب والفرقة».

من جهته، قال مدير مكتب الإعلام باللجنة الأولمبية، محمود الغرابيل لـ«بوابة الوسط»، «الورشة نُظِّمت على مدار ثلاثة أيام.

وحاضر فيها الإعلاميون الرياضيون، محمد بالراس علي وعامر جمعة ومحمود الغرابلي وعصام الدناع وعبدالرحيم نجم وصلاح فؤاد وعلي الصابر نائب رئيس اللجنة الأولمبية الليبية».

وحضر الورشة عددٌ من الإعلاميين الرياضيين بطبرق، وكذلك عدد كبير من القيادات الرياضية من رؤساء الأندية والاتحادات الفرعية.

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