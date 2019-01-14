1.5 مليون دينار لمنتخب ليبيا قبل مواجهة جنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 14 يناير 2019, 03:44 مساء
جانب من مباراة منتخب ليبيا وجنوب إفريقيا الأخيرة (المركز الإعلامي)

خصصت الهيئة العامة للشباب والرياضة مبلغًا وقدره مليون ونصف المليون دينار ليبي دعمًا للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، والتي ستشهد استحقاقًا أفريقيًا مهمًا في شهر مارس المقبل.

يأتي الدعم للمنتخب استعدادًا لمباراة جنوب أفريقيا خلال شهر مارس المقبل التأهلية إلى نهائيات أفريقيا مصر 2019.

وسبق وأكد المدير الإداري للمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم، سالم صولة، أن المنتخب سيدخل في معسكر استعدادي في تونس في الثالث عشر من شهر فبراير القادم استعدادًا لمباراة جنوب أفريقيا في ختام التصفيات المؤهلة نحو الأمم الأفريقية.

وقال صولة في تصريحات تلفزيونية «اختيار ملعب المباراة سيكون وفقًا لاختيارات الطاقم الفني، وإن هذه المباراة تحتاج للجمهور الرياضي المؤازر للمنتخب ويجب علينا وضع كافة الإمكانات لتحقيق التأهل إلى مصر 2019».

وعن المباريات الودية قال «هناك صعوبة في إجراء مباريات ودية في أيام الفيفا وخصوصًا في شهر مارس ونحن نحاول الحصول على مباراة ودية قبل هذا الشهر».

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