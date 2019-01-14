القنطري: 8 ملايين دينار لرباعي أفريقيا

الدكتور بشير أبوعجيلة محمد القنطري (فيسبوك)

قال رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، بشير القنطري، إن الاهتمام الرئيس في هذه الفترة هو التركيز على إعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة بعد أن دخلت 5 ملاعب في طرابلس وبنغازي وأجدابيا مراحل مهمة من الصيانة.

وأضاف في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين «سيتم دخول المدينة الرياضية طبرق للصيانة، وهناك اهتمام خاص بالجنوب في هذه الفترة».



كما أعلن القنطري إعطاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تعليماته بصرف الدعم الخاص للأندية الأربعة في البطولات الأفريقية لكرة القدم المقرر لهم قبل مشاركتهم، والذي يتجاوز مليوني دينار لكل نادٍ، ليصبح المجموع ثمانية ملايين دينار لأندية الأهلي بنغازي والنصر والاتحاد والأهلي طرابلس.

وأكد أن الدعم المقرر لأندية الدوري الممتاز سيتم وفق معايير محددة، وأن دعمًا ماديًا مستقبلاً لأي مكون رياضي لن يكون إلا وفق المعايير الموجودة عند الهيئة.