دراجو الأولمبي والشرطة أبطال سباق السلام

جانب من منافسات سابقة في سباق الدراجات الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

نظّم الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس، الجمعة، بطريق الشط وطرابلس سباق السلام لفئتي الناشئين والأواسط.

سباق الناشئين لمسافة 30 كلم وتوج به متسابق الأولمبي يوسف أبوشوفة بزمن 53.39.35 دقيقة، وجاء ثانيًا معتز أبوبكر من الشرطة بزمن 54.39.61 دقيقة، وثالثًا سفيان بركة من الأولمبي بزمن 54.37.30 دقيقة، ورابعًا صلاح الزناتي من الأولمبي، وخامسًا سند سمير من الجزيرة، وسادسًا يعقوب أبوشوفة من الأولمبي.

وتوج بسباق الأواسط لمسافة 60 كلم دراج الشرطة عبدالمالك الشيباني بزمن 1.43.01 ساعة، وجاء ثانيًا دراج الأهلي طرابلس أحمد بالخير بزمن 1.44.96 ساعة، وثالثًا عبدالمهيمن جمعة من الشرطة، ورابعًا طارق القماطي من الشرطة، وخامسًا محمد الدخاخني من الأهلي طرابلس، وسادسًا أحمد المنيّر من الأهلي طرابلس، ويقام السباق الثالث الجمعة المقبل بجامعة طرابلس.

خط نهاية منافسات سباق الدراجات الليبية (أرشيفية : الإنترنت)