فوز أساريا على المروج وغياب التصدي يمنح النصر فوزًا اعتباريًا في الطائرة

منافسات سابقة في الكرة الطائرة (أرشيفية : الإنترنت)



جرت، أمس الأحد، بالصالة الكبرى بطرابلس مباراة فريقي أساريا والمروج، ضمن دوري الكرة الطائرة الممتاز، بإدارة الحكمين عبدالحكيم رمضان وعبدالسلام البكراوي.

وانتهت بفوز أساريا بثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها (26/ 24، 25/ 12، 25/ 16)، وبمجمع بنغازي حضر النصر وطاقم التحكيم وتغيب التصدي ليفوز النصر بثلاثة أشواط لصفر، بنتيجة اعتبارية.

وبعد نتائج الأمس يكون الترتيب قبل الجولة الأخيرة في المجموع السويحلي في الصدارة برصيد 38 نقطة، وأقرب الملاحقين النصر 34، وأساريا 23، والتصدي 23، والاتحاد 22، والتحدي 9، والمروج 6 نقاط.

أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى سيتأهلون للدور السداسي الذي سينطلق في طرابلس 26 يناير الجاري.