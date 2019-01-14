8 انتصارات فى الجولة الثانية لشطرنجية بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 14 يناير 2019, 01:42 مساء
جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

حسمت ثماني مباريات بالفوز في الجولة الثانية لبطولة بنغازي للشطرنج، أمس الأحد، حيث تخطى مهاب صالح منافسه ياسر عبدالرحمن، وفاز أيمن فرج على جمال مناع، وعماد فرج على سالم محمد، وتفوق فرج الربيعي على علي أبوحجر.

أيضًا فاز حمدي العقوري على منعم إدريس، ومالك عزالدين على إبراهيم عوض، وتعادل أحمد فرج مع عبدالله اللبار، وصلاح زيو مع محمد عقيلة، كما فاز محمد مجدي على محمد عوض، بينما فاز محمد سليم بعدم اللعب.

وبعد الجولة الثانية، باتت الصدارة لأربعة شطرنجيين برصيد نقطتين لكل منهم، وهم: محمد مجدي وأيمن فرج ومحمد عوض ومهاب صالح.

المرحلة الثانية من سبع جولات ويتأهل خمسة شطرنجيين للمرحلة الثالثة والأخيرة لبطولة بنغازي.

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