22 ناديًا في عربية الطائرة بتونس

منافسات من الكرة الطائرة الليبية بمشاركة السويحلي (المركز الإعلامي)

كشف الاتحاد العربي للكرة الطائرة مشاركة 22 ناديًا في بطولة الأندية العربية التي تستضيفها تونس في الفترة من 12 وحتى 24 فبراير المقبل.

يشارك من ليبيا السويحلي والأهلي بنغازي، ومن تونس الترجي والصفاقسي، ومن البحرين الأهلي والمحرق، ومن السعودية الاتحاد والهلال، ومن قطر الشرطة والريان، ومن فلسطين سنجل وشباب جباليا، ومن اليمن الشعلة وخبيل، ومن سلطنة عمان السلام وصحار ووادي موسي الأردني، وسبيد بول اللبناني، والكويت الكويتي، والمجمع البترولي الجزائري، وغاز الجنوب العراقي، والمكناسي المغربي.

وعلى هامش البطولة ستعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة اجتماعها بتونس في 24 فبراير المقبل وعلى طاولة الاجتماع العديد من المواضيع، من بينها مراجعة المحضر السابق والتصديق عليه وعرض التقريرين الإداري والمالي للاتحاد ومناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات العربية.

أيضًا دراسة واعتماد النظام الأساسي واعتماد مشروع الميزانية للعامين القادمين والاطلاع على توصيات مؤتمر الاتحادات العربية الذي عقد بالإمارات ديسمبر الماضي وتحديد مكان وزمان اجتماع الجمعية العمومية المقبل، والذي سيتم فيه انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

وسيسبق اجتماع الجمعية العمومية انعقاد الاجتماع الثالث عشر للجنة التنفيذية بالاتحاد العربي للكرة الطائرة في 23 فبراير المقبل.