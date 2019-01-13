محترفو ليبيا في «وسباك برشلونة» يصلون تايلاند في أول تجربة احترافية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 09:16 مساء

وصلت العاصمة التايلاندية، بانكوك، بعثة اللاعبين الليبيين الشباب الذين سيخوضون تجربة احترافية لأول مرة خلال الموسم الرياضي الحالي قبل الانتقال إلى أوروبا، عبر أكاديمية وسباك برشلونة، فرع ليبيا.

من جانبها، أعلنت الأكاديمية، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الرياضة الليبية التي يحترف فيها عدد من اللاعبين الشباب الذين ينشطون في دوري الفئات السنية بليبيا.

وقال رئيس البعثة ووكيل الأكاديمية في شمال أفريقيا، محمد أحواس، إن خطة الأكاديمية خلال النصف الأول من العام 2019 هو أن يصل عدد اللاعبين الليبيين الذين يخوضون تجارب احتراف في الخليج وآسيا وأوروبا إلى أكثر من 30 لاعبًا.

يذكر أن المحترفين الليبيين الشباب كانوا خاضو معسكرًا إعداديًّا مركزًا بنادي «المقاولون العرب» بالقاهرة لمدة شهر متواصل قبل وصولهم إلى بانكوك.

وشهدت قائمة البعثة خمسة لاعبين ليبيين وهم علي يوسف المصراتي ومحمد المسماري وطه خليل ومالك الحاسي وزكريا داقو.

وكانت أكاديمية «وسباك برشلونة»، فرع ليبيا، شهدت مؤخرًا نشاطًا ملفتًا بإقامتها اختبارات داخل أربع مدن ليبية، هي شحات وبنغازي ومصراتة وطرابلس؛ من أجل اختيار المواهب التي ستمثلها باسم ليبيا في بطولة السلام بالعاصمة الفرنسية، باريس، خلال شهر يوليو المقبل.
 

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