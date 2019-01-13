شاهد.. ذكاء المهدي يقود النصر للفوز على ساليتاس البوركيني

معتز المهدي (أرشيفية: الإنترنت)

قاد المهاجم معتز المهدي فريقه النصر إلى تحقيق فوز ثمين على فريق ساليتاس البوركيني في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة، في السادسة من مساء اليوم بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

أحرز هدف النصر الوحيد والفوز، معتز المهدي في الدقيقة 63 من زمن المباراة، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في بوركينا فاسو يوم السبت المقبل «19 من شهر يناير الجاري».

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل رغم السيطرة الميدانية لفريق النصر، دون أن يضغط على دفاعات الفريق البوركيني من أجل إحداث الفاعلية العحومية، فيما مال لعب ساليتاس للعب الكرة السهلة سعيا وراء الإستحواذ على الكرة في وسط الملعب، لكنه إفتقد للشراسة الهجومية.

وولعل أهم لحظات الشوط الأول، تلك التي حرم فيها الحكم المصري يوسف وحيد، فريق النصر من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني استمر الضغط النصرواي ليقترب من المرمى حتى جائت الدقيقية 65 ومن كرة عرضية أمام مرمى بطل بوركينا فاسو، تمكن المهدي من التعامل معها بذكاء عندما ارتقى وسددها «نصف طائرة» مباشرة لتأخذ يد الحارس وتسكن الشباك.

أجرة المدير الفني لفريق النصر، فوزي العيساوي، ثلاثة استبدلات، بإخراج أسامة البدوي ومعتز المهدي وفراس شليق، وإشراك خالد مجدي ومحمد الهرام وعبد الله الشريف .