فارس يقود الخمس للفوز على الوحدة

فريق الخمس الأول لكرة القدم (صفحة الخمس)

حقق فريق الخمس ثلاث نقاط ثمينة عندما فاز، مساء اليوم في ملعبه، على فريق الوحدة بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن مباريات الأسبوع الرابع للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هدف المباراة الوحيدة جاء في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول برأسية لاعب الخمس رضاء أبو فارس، وقد حاول فريق الوحدة تعديل النتيجة ولاحت له عديد الفرص التي كانت سانحة للتسجيل ولكن دون جدولة.

بهذه النتيجة رفع فريق الخمس رصيده إلى 6 نقاط من أربع مباريات، فيما توقف فريق الوحدة برصيده السابق 7 نقاط، وهذه هي أول خسارة له في هذا الموسم.

