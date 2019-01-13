عودة يكشف أسرار النصر في القاهرة بعد الفوز على بطل الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 05:31 مساء
توجيهات الجهاز الفني للاعبي النصر قبل التدريب (صفحة النصر)

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، المصري محمد عودة، أن فوز فريقه أول أمس على ضيفه نصر حسين داي الجزائري، بهدف في المباراة التي جمعت الفريقين بذهاب دور الـ32 مكرر ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، لم يكن بالصدفة أو الطموح الذي يعمل من أجله.

وقال عودة، في تصريحات لقناة «أون سبورت» الرياضية المصرية، مساء أمس: «أشكر جماهير وإدارة النادي الأهلي طرابلس واللاعبين، فالجميع عمل بجد في الفترة الماضية، ومن خلال معسكر إعدادي دام 60 يومًا بالقاهرة، خضنا فيه 12 مباراة ودية مع فرق الدوري الممتاز المصري، من أجل إحداث الانسجام بين اللاعبين وأسلوب اللعب الذي اتفقنا على نهجه، وكانت النتيجة الفوز بمباراة الديربي ببنغازي أمام النصر بطل الدوري للنسخة الماضية، ثم في الكونفدرالية أمام نصر حسين داي».

وأضاف عودة: «الكرة الليبية تمر بظروف صعبة للغاية، فلكم أن تتصوروا أن الفرق تلعب جميع مبارياتها الأفريقية خارج الأرض، وهو ما حرمها من امتياز الأرض والجمهور، لكن في نفس الوقت منح اللاعبين القدرة على اللعب تحت الضغط خارج الديار».

وكشف عودة قرارًا اتخذه مع مجلس إدارة النادي، قال عنه: «اضطررنا لنقل مبارياتنا المقبلة من ملعب المقاولون العرب بالقاهرة إلى تونس من أجل الاستفادة من الدعم الجماهيري، فقد تبين صعوبة دخول الجماهير النصراوية إلى مصر في الفترة الحالية، إلا أنها تستطيع دخول تونس بسهولة، لذلك نقلنا مبارياتنا المقبلة الأفريقية إلى الملاعب التونسية».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاتب «غرين بوك» يعتذر للمسلمين عن تغريدة مسيئة
منوعات
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق ما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا
دولى
قانون انتخاب الرئيس.. قفزة على المسارات السياسية أم تحريك للمياه الراكدة؟
ليبيا
نيكي هايلي وإيفانكا ترامب من الأسماء المرشحة لرئاسة البنك الدولي
دولى
أهلي بنغازي يفوز على فريق حسين داي الجزائري
رياضة محلية
استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء خلال أسبوع
ليبيا
وزيرة خارجية النرويج: لقد خذلنا ليبيا بعد تدخل «الناتو» في 2011
ليبيا
غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قزيط: البعثة الأممية ستعقد لقاء دوليا مهما في طرابلس بخصوص الترتيبات الأمنية
ليبيا
في العدد 164: زيارة سلامة للجزائر.. وشروط وهواجس الملتقى الوطني.. وجدل قانون ...
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن «جهود مكثفة» لتوحيد الجيش الليبي
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وسائل التواصل الاجتماعي قد تزيد فرص إصابة المراهقات بالاكتئاب