عودة يكشف أسرار النصر في القاهرة بعد الفوز على بطل الجزائر

توجيهات الجهاز الفني للاعبي النصر قبل التدريب (صفحة النصر)

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، المصري محمد عودة، أن فوز فريقه أول أمس على ضيفه نصر حسين داي الجزائري، بهدف في المباراة التي جمعت الفريقين بذهاب دور الـ32 مكرر ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، لم يكن بالصدفة أو الطموح الذي يعمل من أجله.

وقال عودة، في تصريحات لقناة «أون سبورت» الرياضية المصرية، مساء أمس: «أشكر جماهير وإدارة النادي الأهلي طرابلس واللاعبين، فالجميع عمل بجد في الفترة الماضية، ومن خلال معسكر إعدادي دام 60 يومًا بالقاهرة، خضنا فيه 12 مباراة ودية مع فرق الدوري الممتاز المصري، من أجل إحداث الانسجام بين اللاعبين وأسلوب اللعب الذي اتفقنا على نهجه، وكانت النتيجة الفوز بمباراة الديربي ببنغازي أمام النصر بطل الدوري للنسخة الماضية، ثم في الكونفدرالية أمام نصر حسين داي».

وأضاف عودة: «الكرة الليبية تمر بظروف صعبة للغاية، فلكم أن تتصوروا أن الفرق تلعب جميع مبارياتها الأفريقية خارج الأرض، وهو ما حرمها من امتياز الأرض والجمهور، لكن في نفس الوقت منح اللاعبين القدرة على اللعب تحت الضغط خارج الديار».

وكشف عودة قرارًا اتخذه مع مجلس إدارة النادي، قال عنه: «اضطررنا لنقل مبارياتنا المقبلة من ملعب المقاولون العرب بالقاهرة إلى تونس من أجل الاستفادة من الدعم الجماهيري، فقد تبين صعوبة دخول الجماهير النصراوية إلى مصر في الفترة الحالية، إلا أنها تستطيع دخول تونس بسهولة، لذلك نقلنا مبارياتنا المقبلة الأفريقية إلى الملاعب التونسية».

