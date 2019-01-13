أربيش يترك الصقور وسط أنباء عن مفاوضاته للسويحلي

القاهرة - بوابة الوسط: أنور الشريف | الأحد 13 يناير 2019, 03:14 مساء
المدرب الوطني حفيظ أربيش (أرشيفية : الإنترنت)

أثار رحيل المدرب الوطني حفيظ أربيش عن نادي الصقور ردود فعل غاضبة من جمهور الصقور، الذي عبرت عن غضبها واستيائها من طريقة مغادرة المدرب للصقور، بعد أن علم بوجود اتصالات مع نادي السويحلي.
وكان أربيش أخبر إدارة نادي الصقور بأنه يرغب في السفر إلى طرابلس والرحيل عن النادي، وذلك بسبب ظروف اجتماعية.

وقد ذكرت مصادر داخل النادي لـ«بوابة الوسط» أن أربيش تسلم كافة مستحقاته المالية بما فيها راتب شهر يناير، وقد عقدت إدارة الصقور اجتماعًا طارئًا أمس السبت للنظر فيما سيتخذ النادي من إجراء، فيما أوكلت لمدير الكرة عصام حويج سرعة موافاة الإدارة بعدد ثلاثة مدربين للاختيار بينهم لتحديد البديل المناسب.

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