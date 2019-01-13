الاتحاد الدولي للتجديف يمد ليبيا بقوارب حديثة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 13 يناير 2019, 02:23 مساء
منافسات سابقة في التجديف بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس مكتب الإعلام باتحاد التجديف، مؤيد إسكندر، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد أن الاتحاد الدولي للتجديف اطلع على تقرير مبعوثه إلى ليبيا فيصل صوله وأبدى ارتياحه لنتائج الزيارة، وثمَّن الجهود المبذولة من اتحاد التجديف الليبي للنهوض باللعبة.

كما أشاد بالتوسع وانتشار اللعبة، لذا تعهد الاتحاد الدولي للتجديف بمد ليبيا بقوارب تجديف حديثة وبتنظيم عدد من الدورات التدريبية لتطوير الحكام والمدربين الليبيين وإطلاعهم على كل جديد.
 
يشار إلى أن مبعوث دولي التجديف فيصل صولة زار ليبيا في ديسمبر الماضي، والتقي خلال زيارته رئيس الأولمبية الليبية، ورئيس الباراولمبية الليبية، ومع اتحاد التجديف الليبي والمدربين.

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