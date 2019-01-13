تعادل وتسعة انتصارات في شطرنجية بنغازي

منافسات في الشطرنج بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت، أمس السبت، بقاعة كلية التمريض بمدينة الكويفية المرحلة الثانية لبطولة بنغازي للشطرنج برعاية نادي النجم الساحلي وشركة التكنولوجيا للحلول التقنية بمشاركة 20 لاعبًا يقل تصنيفهم عن 1900.

وأولى الجولات شهدت ثمانية انتصارات وتعادلاً واحدًا، حيث فاز أحمد فرج على حمدي العقوري، ومهاب حمزة على إبراهيم الدرسي، وسالم محمد على فرج الربيعي، ومحمد مجدي على محمد عقيلة، وتعادل عماد فرج مع علي أبوحجر، وفاز جمال مناع على مالك التهامي، وعبدالله اللبار على عبدالمنعم الدرسي، وياسر عبدالرحمن على صلاح زيو، ومحمد عوض على محمد سليم، وأيمن فرج بعدم اللعب.

البطولة ستتواصل حتى الثلاثاء المقبل بواقع جولتين يوميًا، وسيتأهل الخمسة الأوائل للمرحلة الثالثة التى سيشارك فيها اللاعبون الذين يزيد تصنيفهم على 1900، والخمسة الأوائل سيمثلون ليبيا في بطولة المدن الليبية التي ستنطلق في الرابع من فبراير المقبل.