سلة الاتحاد تهزم الشباب والأهلي طرابلس يواجه المدينة قبل قمة الخميس

جانب من مباراة سابقة لفريق الأهلي بنغازي في كرة السلة (المركز الإعلامي)

انطلقت بالقاعة الكبرى بطرابلس أمس السبت أولى مباريات الجولة الثالثة للمرحلة الثانية في الدوري الليبي لكرة السلة بمباراة الاتحاد والشباب، والتي انتهت بفوز الاتحاد 89/ 47.

ويتجدد الموعد، اليوم الأحد، بالصالة الكبرى مع مباراتين، حيث يلتقي الأهلي طرابلس مع المدينة، واليرموك يلتقي الوحدة.



وفي المجموعة الثانية ستقام الثلاثاء بمجمع سليمان الضراط في بنغازي مباراتان، الأولى تجمع التحدي مع الهلال ويعقبها لقاء النصر مع خالد بن الوليد.

وتقام قمة الجولة الثالثة الخميس المقبل بصالة المرج وتجمع المروج وضيفه الأهلي بنغازي.