سلة النصر تجتاز المروج وتتربع على الصدارة

واصل فريق النصر صدارته للمجموعة الثانية بدوري كرة السلة، ودون أي هزيمة بعد فوزه السبت على فريق المروج في المباراة التي جمعتهما بصالة المرج.

وحسم فريق النصر المباراة بفارق كبير وصل إلى 13 نقطة، حيث انتهت المباراة بنتيجة «81 - 68»، أدار المباراة ثلاثي التحكيم محمد البريكي وعبدالعزيز الماقوري وخالد حنيش.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فريق النصر إلى 14 نقطة والمروج أقرب الملاحقين توقف عند 12 نقطة ويليه أهلي بنغازي 11 نقطة والهلال 10 نقاط وفريق خالد بن الوليد 9 نقاط، بينما التحدي 7 نقاط.



يذكر أن دوري كرة السلة يقام من مجموعتين ومن ثلاث مراحل، وتتأهل أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى من كل مجموعة للدور السداسي لتحديد بطل الدوري.