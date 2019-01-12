تحديد موعد ومكان مسابقة «العدو الريفي» لمدارس بلديات طرابلس الكبرى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 12 يناير 2019, 10:13 مساء

أكد قسم النشاط المدرسي بمراقبة تعليم طرابلس أن «مسابقة العدو الريفي» على مستوى مدارس بلديات طرابلس الكبرى ستقام يومي 14 و15 يناير الجاري بميدان الفروسية بأبي ستة.

وقال رئيس وحدة الألعاب الفردية بإدارة النشاط المدرسي، حسين بن مولاهم، إن المسابقة ستقام بـ«التعاون والتنسيق مع الاتحاد الليبي لألعاب القوى بمشاركة 500 طالب».

ولفت بن مولاهم إلى أن المدارس المشاركة «تمثل بلديات القره بوللي وتاجوراء وسوق الجمعة وعين زارة وأبوسليم وطرابلس المركز وحي الأندلس وجنزور والماية والعزيزية وقصر بن غشير».

وأشار حسين بن مولاهم إلى أن المسابقة حددت أعمار المشاركين وفق المرحلة الدراسية، حيث يشارك بـ«المرحلة الابتدائية التلاميذ من أعمار 10 إلى 13 عامًا في سباق 800 متر للبنات و1500 متر للبنين».

أما المرحلة الإعدادية فيشارك الطلبة من أعمار 13 إلى 15 عامًا سباق 2 كلم للبنات والبنين 2.5 كلم للبنين»، بينما «المرحلة الثانوية يشارك في سباق 2.5 كلم للبنات و3 كلم للبنين».

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