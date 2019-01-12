اتحاد الكرة الطائرة يشكل لجنة للإشراف على «سداسي» البطولة

شكل الاتحاد الليبي للكرة الطائرة لجنة للإشراف على المرحلة الأولى للدوري السداسي لبطولة الكرة الطائرة، التي ستنطلق في 26 يناير الجاري بالصالة الكبرى في طرابلس.

وترأس اللجنة عضو الاتحاد الليبي للكرة الطائرة بدر الشريف، والمقرر حسن الحضيري، وعن لجنة الطعون عيسى أبوعزيزة، وعن لجنة المسابقات عادل الرياني، ورئيس اتحاد فرعي طرابلس وجدي القمبري، وعن مكتب الإعلام أنور الطوباشي.

يذكر أن الدوري السداسي سيقام بنظام التجمع ومن مرحلتين وضمنت لحد الآن خمسة فرق تأهلها للدوري السداسي، وهي أهلي طرابلس وأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي والسويحلي والنصر، والبطاقة السادسة محصورة بين فرق أساريا والتصدي والاتحاد.