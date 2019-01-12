تجربة جديدة لـ«الأندلس» هي الأولى من نوعها بملاعب كرة القدم الليبية

مباراة سابقة لفريق الأندلس في الدوري (المركز الإعلامي)

يواصل فريق الأندلس بامساعد تحضيراته وتدريباته استعدادًا لانطلاق مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد أن خاض الفريق لأول مرة فى تاريخه تجربة اللعب فى دوري الأضواء فى موسمه الماضي غير أن تجربته لم تستمر سوى موسم واحد ليعود بعدها إلى دوري الدرجة الأولى ورغبة من مجلس إدارة النادي التى يقودها المخضرم عبد الرازق معوض فى إعادة ترتيب صفوفه من جديد وسعيًا للاستفادة من تجربة ومغامرة الموسم الماضي من أجل العودة القوية والسريعة إلى الواجهة المحلية اتجه الفريق إلى الاستعانة بالمدرسة والخبرة الإسبانية.

استعان بالمدرسة التدريبية الإسبانية فى رحلة العودة لدوري الأضواء وعزّز صفوفه بثنائي إسباني محترف ولاعبين محليين.

وتعاقد مع جهاز فني إسباني بقيادة المدرب لويزمي مانزانو وبمساعدة المعد البدني مواطنه أليكس هير بالإضافة إلى تعاقد إدارة النادي مع ثنائي أسباني محترف وهما المدافع بيدرو والمهاجم خوسيوس بالإضافة إلى تعزيز الفريق صفوفه بعدد من اللاعبين المحليين أصحاب الخبرة والتجربة كما انضم إلى الجهاز الفني للفريق الأول المدرب الوطني المساعد عادل صالح ونجحت إدارة النادي العريق فى توفير العديد من الإمكانيات والتجهيزات ومن بينها حافلة حديثة من دولة الإمارات ستصل قريبًا من أجل توفير الظروف والأجواء الملائمة لنجاح مسيرة الفريق فى المرحلة المقبلة.

مباريات تحضيرية

وقد شرع الفريق مبكرًا فى خوض سلسلة من المباريات الودية التجريبية وصلت إلى ثماني مباريات خاضها مع فرق تمثل درجات ومستويات مختلفة كان آخرها تجربة قوية ودية بملعب البيضاء مع فريق الأخضر فقد نتيجتها بهدف مقابل لاشىء وكانت هذه المباريات الودية مناسبة للجهاز الفني الإسباني للوقوف على جاهزية اللاعبين وإعادة تقييم اللاعبين واعتماد القائمة النهائية من اللاعبين الذين سيعتمد عليهم فى رحلة ومنافسات الموسم المرتقب الذى ينتظر أن ينطلق خلال الأسابيع القريبة المقبلة.

مسيرة طويلة

ويعد نادي الأندلس بمدينة امساعد أحد الأندية العريقة ففي منتصف ستينيات القرن الماضي جاءت فكرة تأسيس ناد رياضي من قبل نخبة من شباب مدينة امساعد وأصبحت تلك الفكرة واقعًا ملموسًا العام 1969 وتم إشهار النادي الحدودي رسميًا فى العام 1970 تحت اسم نادى امساعد الرياضي الثقافي الاجتماعي الذى تحول فيما بعد وأصبح يحمل اسم نادي الأندلس الرياضي الثقافي الاجتماعي.

بعد موسم واحد ظهر فيه لأول مرة فى الدوري الممتاز يتطلع للعودة سريعًا والاستفادة من تجربة الموسم الماضي

تحصل الفريق الأول لكرة القدم على بطولة كأس الإجلاء العام 1976 وهى البطولة الكروية المصغرة التي شهدت مشاركة فرق أندية الصقور والمختار والأفريقى ودارنس كما صعد الفريق إلى بطولة الدوري الليبى الممتاز لأول مرة العام 1979 عقب حصوله على الترتيب الأول فى تصفيات الصعود التى احتضنها ملعب بنغازي الدولي بمشاركة فرق نادي الصداقة بشحات وفريق البرانس بالقبة غير أن إيقاف النشاط الرياضي حرم الفريق من الظهور فى دوري الكرة الممتاز.

كما نجح الفريق عام 1984 فى إحراز الترتيب الأول على مستوى مجموعته بمشاركة فريق نادي الصداقة بشحات ونادي البروق بالأبرق وذلك بملعب مدينة درنة البلدي غير أن توقف النشاط وتعثر هذه المسابقة جعل حلم المنافسة على بطاقة الصعود يتأجل للمرة الثانية.



نجوم على مر التاريخ

ومن أبرز نجوم الفريق عبر تاريخه مع مسابقات كرة القدم المحلية على مستوى الدرجات الأدنى صبحى جبريل وعبد القادر مصباح وأبوبكر بوحوريش وأحمد بكر المحترف السوداني القادم من الهلال وجبريل منصور وفرج خليفة وادريس محارب نائب رئيس الاتحاد الليبي السابق لكرة القدم وعمر امعوض ولطفي عياد ومحمد عبد الغني وعبد الناصر يونس وهلال ادريس وحامد سعد وحميد حمد وطاهر ادريس وأحمد السيد وعبد الرازق معوض ومحمد مصباح ومحمد عبد الله والمهدي جير الله وبقيادة المدرب واللاعب الدولي السابق لفريق الاتحاد السكندري فى الستينيات شعبان الزيات.



ملعب حديث

كان ملعبه الجديد الذى تكسو أرضيته العشب الصناعي الحديث مسرحًا لاحتضان العديد من المباريات الكروية الهامة خلال الموسم الكروي الماضى الذى شهد لأول مرة فى تاريخه مباريات على مستوى بطولة الدوري الليبي الممتاز يستضيفها ملعب مدينة امساعد الجديد والحديث.

موسم الظهور الأول

شهد الموسم الماضي أول ظهور لفريق مدينة امساعد لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم غير أن تجربته لم تدم سوى موسمًا واحدًا ويتطلع خلال الموسم المقبل لتسجيل عودة بحلة جديدة إلى ملاعب دوري الشهرة والأضواء.

فريق الأندلس لكرة القدم (المركز الإعلامي)

نادي الأندلس على خطى الاحتراف (المركز الإعلامي)

تجربة جديدة لـ«الأندلس» بتخصيص أتوبيس للاعبين (المركز الإعلامي)