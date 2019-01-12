الأهلي بنغازي ينتظر موقعة الجزائر بعد الفوز على نصر حسين داي في «الكونفدرالية»

جانب من مباراة الأهلي بنغازي ونصر حسين داي في «الكونفدرالية» (المركز الإعلامي)

انتزع فريق الأهلي بنغازي فوزًا صعبًا ومهمًّا على ضيفه فريق نصر حسين داي الجزائري بهدف لصفر في مباراة الذهاب لملحق الدور الثاني والثلاثين لبطولة الكونفدرالية التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب الشاذلي زويتن بتونس.

وهو الملعب الذي يمثل ويحمل ذكريات سعيدة لفريق «المشوار الطويل» الذي استعاد نغمة انتصارته الأفريقية في دور المجموعات بجيل شاب وطموح لم يبقَ منه أحد من الجيل الذهبي الذي تألق أفريقيًّا قبل خمس سنوات.

قمة الجمعة المغاربية، التي جمعت ممثل الكرة الليبية مع ممثل الكرة الجزائرية التي جرت في أجواء شتوية باردة، بدأها الأهلي قويًّا من أجل الوصول لشباك منافسه.

ورغم نجاح الفريق في تهديد مرمى الفريق المنافس وتشكيل خطورة واضحة على مرماه، إلا أن الفريق واجه صعوبات كبيرة في ظل الظروف المناخية والأجواء الماطرة ليكتمل الشوط الأول بلا أهداف.



وفي الشوط الثاني واصل الأهلي عزمه وإصراره على الوصول للشباك وأجبر الفريق الجزائري على التراجع بمناطقه والاكتفاء بمحاولات خجولة لم تشكل خطرًا على مرمى جواد، حامي العرين الأحمر، الذي ظل في إجازة طويلة طوال دقائق الشوط الثاني الذي كان خلاله الأهلي هو الأفضل والأكثر سيطرة واستحواذًا على الكرة.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة الأخيرة من زمن الوقت بدل الضائع ليكسر حاجز الصمت ويشعل مدرجات الملعب العتيق، بعد أن تمكن من الوصول للشباك من كرة تابثة حولها جبريل البقرماي برأسية استقرت داخل الشباك ليحول الأمسية الباردة إلى ليلة دافئة بهذا الهدف الغالي والثمين ليحسم الأهلي موقعة الذهاب لصالحه بهدف حتى وإن جاء متأخرًا إلا أنه جاء في وقت كان الفريق في حاجة إليه.

ليترجم الأهلي ويؤكد تفوقه وتحديه لكل الظروف لتمنحه دفعة معنوية كبيرة ليتأجل الحسم على بطاقة العبور إلى دور المجموعات إلى الشوط الحاسم بالجزائر ولتزيد نتيحة مباراة الذهاب من أهمية وقيمة موقعة الإياب في معقل فريق نصر حسين داي الجزائري، وهو رابع فريق وممثل للكرة الجزائرية يقابله الأهلي رسميًّا على الواجهة الأفريقية بعد كل من مولودية الجزائر ووفاق سطيف ومولودية وهران.



فيما سبق لفريق نصر حسين داي أن أقصى فريقين وممثلين للكرة الليبية في مواعيد سابقة وهما المدينة والشط.. فهل يكون الأهلي أول فريق ليبي يقصي الفريق الجزائري العريق والعتيد الذي يعد مدرسة عريقة ورائدة في إنجاب كبار نجوم الكرة الجزائرية والأفريقية؟!