بدء أعمال إعادة تعشيب وتأهيل ملعب «شهداء بنينا»

جانب من اجتماع أبوزريدة بمكتبه ببنغازي مع البرعصي (المركز الإعلامي)

عقد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الليبية الموقتة، سالم أبوزريدة بمكتبه ببنغازي، اجتماعًا مهمًّا مع رئيس شركة الملاعب الحديثة القابضة، المنفذة لأعمال تعشيب ملعب شهداء بنينا، المهندس فتحي البرعصي.

وتم خلال اللقاء الاطمئنان على سير الاستعداد والترتيبات والتجهيزات للبدء في أعمال إعادة تعشيب وصيانة ملعب كرة القدم، حيث تم التاكيد على بدء العمل في إزالة أرضية الملعب بداية من الأسبوع الجاري والبدء في إعادة تعشيبه بنوعية حديثة من العشب الصناعي من الجيل السادس.

وينتظر أن تستغرق مدة إنجاز إعادة التأهيل والتعشيب قرابة الأسبوعين، كما سيتم صيانة وإعادة تجهيز باقي المرافق من حجرات اللاعبين والحكام واستراحة الضيوف وباقي المرافق المكملة، وستشرف إدارة المشروعات بالهيئة العامة للشباب والرياضة على إنجاز هذا المشروع الذي ينتظر أن يتم الانتهاء من إنجازه قبل منتصف شهر فبراير المقبل.

ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي تم إنشاؤه العام 2009 ومنذ دلك التاريخ لم يجد أي اهتمام ولم يخضع لأي أعمال صيانة على مستوى أرضية الملعب أو باقي مرافقه رغم تعاقب وتعدد الوزراء والهيئات المختصة والمهتمة بقطاع الشباب والرياضة التي يفترض أن يكون من ضمن أولى أولويات اهتماماتها.

وتأتي هده الخطوة المهمة ضمن جهود ومساعي الهيئة العامة للشباب والرياضة للاهتمام بتطوير وإعادة تأهيل البنينة التحتية الرياضية.

جانب من اجتماع أبوزريدة بمكتبه ببنغازي مع البرعصي (المركز الإعلامي)