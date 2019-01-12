ملعب إجدابيا يقترب من الجاهزية

جانب من أعمال الصيانة داخل وخارج الملاعب (المركز الإعلامي)

باشرت الشركة المنفذة للملعب الرئيسى لكرة القدم بمدينة إجدابيا فى أعمال إعادة تعشيب أرضية الملعب بالعشب الصناعي الحديث إلى جانب إنشاء مضمار وينتظر أن تستغرق مدة الإنجاز قرابة الشهر.

ملعب المدينة الرياضية بإجدابيا يعد من أقدم الملاعب حيث يعود تاريخ إنشائه إلى العام 1984 وهو الملعب الرئيسي الوحيد بالمدينة الذي تقام عليه مباريات مختلف المسابقات المحلية لكرة القدم منذ سنوات طويلة.

وتسع مدرجاته نحو عشرة آلاف متفرج ويحتوي الملعب على العديد من المرافق الأخرى من حجرات لاعبين وحكام ودورات مياه وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية.

جانب من أعمال الصيانة داخل وخارج الملاعب (المركز الإعلامي)