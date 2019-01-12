صولة: منتخب ليبيا يتحرك ويرسم ملامح معسكر تونس

جانب من تدريبات المنتخب الليبي (المركز الإعلامي)

أكد المدير الإداري للمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم سالم صوله أن المنتخب سيدخل في معسكر استعدادي في تونس في الثالث عشر من شهر فبراير القادم استعدادًا لمباراة جنوب إفريقيا فى ختام التصفيات المؤهلة نحو الأمم الأفريقية.

وقال صوله في تصريحات تلفزيونية «اختيار ملعب المباراة سيكون وفقًا لاختيارات الطاقم الفني وإن هذه المباراة تحتاج للجمهور الرياضي المؤازر للمنتخب ويجب علينا وضع كافة الإمكانيات لتحقيق التأهل إلى مصر 2019».

وعن المباريات الودية قال «هناك صعوبة في إجراء مباريات ودية في أيام الفيفا وخصوصًا في شهر مارس ونحن نحاول الحصول على مباراة ودية قبل هذا الشهر».