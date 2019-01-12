المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم الليبي يجتمع خلال 24 ساعة

جانب من اجتماع سابقة للمكتب التنفيذي لاتحاد الكرة الليبي (المركز الإعلامي)

يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم اجتماعًا هامًا الأحد وذلك لاتخاذ جملة من القرارات المهمة التي تخص المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي.

وسيتم خلال الاجتماع وضع روزنامة البرنامج العام من معسكرات داخلية وخارجية والعمل على إتاحة عدد من المباريات الودية للمنتخب حسب البرنامج المعد من قبل الطاقم الفني للمنتخب الأول.

كما سيتم وضع برنامج مماثل للمنتخب الأولمبي الذي لديه مباراة مهمة أمام نيجيريا في التصفيات الأفريقية.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد كلف طاقمًا وطنيًا لتدريب المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب رضا عطية وناصر بالحاج.