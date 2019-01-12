خميس يعلن ثقته في المدينة رغم الإصابات

المدرب جمال خميس (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر المدير الفني لفريق المدينة جمال خميس فى تصريح لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، أن تجربته هذا الموسم فى تدريب فريق المدينة مميزة لوجود انسجام وتفاهم مع إدارة النادي والجمعية العمومية.

وقال خميس «رغم وجود بعض اللاعبين فى القائمة مصابين، ولم يشاركوا من بداية الدوري، حيث تضم القائمة 25 لاعب، إلا أن الفريق يسير بخطة ثابتة».

وأكد خميس أنه يملك الطموح فى تقديم موسم اسثنائي قائلًا «الدوري لازال طويلًا، ولا يمكن الحكم علي فرق دون أخري».



وكان فريق المدينة قد حقق فوزين وتعادلين فى أربع مباريات في مسابقة الدوري الممتاز.