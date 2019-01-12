وفد هيئة الشباب والرياضية يزور مدن الجنوب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 12 يناير 2019, 01:57 مساء
تواصل أعمال الصيانة بملاعب الجنوب (أرشيفية : الإنترنت)

يزور هذه الأيام وفد من الهيئة العامة للشباب والرياضة مدن الجنوب للوقوف على البنى التحتية واحتياجات الأندية والمؤسسات الرياضية بالجنوب والصعوبات التي تواجهها.

وعقدت اللجنة اجتماعًا خصصته لمناقشة الصعوبات وشملت الزيارة مدن سبها وغات وأوباري ومرزق والشاطىء.
 
وسبق لوفد الهيئة أن قام بعدد من الزيارات لمدن الزواية وصرمان وصبراتة والعجيلات وزواره وزلطن والجميل ورقدالين وبدر وتيجي والجوش والحوامد والحرباء ونالوت وكابو وترهونة وبن وليد وتورغاء ومصراتة.

وسيقدم الوفد تقريرًا مفصلًا عن احتياجات مدن الجنوب من صيانات للملاعب ودعم الأندية وتفعيل دورها.

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