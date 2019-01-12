السميعي رئيسًا للجنة العمل التطوعي الشبابي

أصدرت هيئة الرياضة بحكومة الوفاق قرارًا بتشكيل اللجنة الوطنية للعمل الوطني الشبابي برئاسة علي السميعي ونائبه عبد الحميد أكير وعضوية عبد الحميد المنصوري ومحمد ياسين وعثمان سعيد وسليمان العجيلي وإبراهيم ألبي والطاهر الهمالي وصلاح أبوالخيرات وعبد اللطيف الحموري وعبدالرحيم ساسي وعبدالباقي فليقة.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت قال نائب رئيس اللجنة عبدالحميد عكير «العمل التطوعي الشبابي يعني التعاون والتكافل والمشاركة والعطاء والثقة والصحة والإيثار».

وأضاف «لجنة العمل التطوعي الشبابي ستعقد أول اجتماع لها الثلاثاء المقبل بقاعة اجتماعات هيئة الشباب والرياضة بطرابلس لمناقشة العديد من المواضيع من بينها وضع خطة العمل والبرنامج السنوي للعام 2019».