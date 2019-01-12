الاتحاد النسائي يكشف عن طموحاته في الرياضة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 12 يناير 2019, 01:53 مساء
منتخب ليبيا للسيدات في كرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

أكدت رئيسة الاتحاد الليبي النسائي الرياضى عواطف بوشويشة أن تنظيم مؤتمر القيادات النسائية الرياضية الأخير جاء بهدف الدفع بالمرأة لتولي مناصب قيادية بشكل أوسع وليس مثل المشهد الحالي حيث لازالت الطموحات  أكبر فى تولي مناصب أكثر وأكبر فى الاتحادات واللجنة الأولمبية الليبية والهيئات الحكومية.

وقالت أبوشويشة في تصريح خاص إلـى«بوابة الوسط» السبت: «الدعم المالي الأخير بقيمة مائة ألف دينار للاتحاد النسائي مقبول ولكنه لايلبي الطموح وبرامجنا كثيرة ونحتاج لدعم مالي أكبر».

وأضافت «المنتخب الوطني لكرة القدم النسائي أصبح منتخب مناسبات فقط بسبب قلة الدعم المالي كما أن دعم الفيفا السنوي لكرة القدم النسائية لم يصلنا».

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