تعادل وحيد وست انتصارات في دوري كرة القدم المصغرة

جرت الجمعة 6 مباريات بالدوري الليبي لكرة القدم المصغرة أهتزت فيها الشباك 35 مرة حيث فاز خليج سرت على فريق السد (3-2) وفريق الشروق على فريق الشارع الغربي (6 -3) وفريق الشط على فريق حي دمشق(3-0) وفريق الوحدة الزنتان على فريق الازدهار القلعة (1 - 0).

كما فاز فريق النجم الرابطي على فريق الوحدة الويفات (3-1) وأنتهت مبارة واحدة بالتعادل بين الجارين النصر زليتن والإشعاع (4-4).

والسبت يتجدد الموعد مع 4 مباريات بملعب الكالشيو بمصراته سيلتقي فريق الشباب مع فريق ماجر وفريق السويحلي يلتقي فريق الشموع وبملعب الحياد ستقام مباراتين فريق الأحرار يلتقي فريق الصخره وفريق السلام يواجه فريق الافريقي.

يذكر أن الدوري يقام بمشاركة 75 فريق من مختلف مناطق ليبيا وزعت على 6 مجموعات.