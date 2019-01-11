التعادل يحسم مباراتي التعاون وشباب الجبل والشط والمحلة

الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون. (أرشيفية: الإنترنت)

حسم التعادل نتيجة مبارتي التعاون وشباب الجبل والشط والمحلة التي جرت اليوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الرابع للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

حيث انتهى لقاء التعاون وشباب الجبل في ملعب سرت بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف، وبهذه النتيجة اضاف كل فريق نقطة في رصيده حيث اصبح رصيد التعاون 7 نقاط وشباب الجبل 5 نقاط.

أما في ملعب الزاوية انتهت مباراة المحلة والشط بالتعادل السلبي بدون اهداف في منافسات المجموعة الثانية، وقد أهدار مهاجم الشط عبد المؤمن اكرواع ركلة جزاء للشط لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده حيث أصبح كلا الفريقين بثلاثة نقاط من أربع مباريات.