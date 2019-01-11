التعادل يحسم مباراتي التعاون وشباب الجبل والشط والمحلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 11 يناير 2019, 10:35 مساء
الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون. (أرشيفية: الإنترنت)

حسم التعادل نتيجة مبارتي التعاون وشباب الجبل والشط والمحلة التي جرت اليوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الرابع للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

 حيث انتهى لقاء التعاون وشباب الجبل في ملعب سرت بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف، وبهذه النتيجة اضاف كل فريق نقطة في رصيده حيث اصبح رصيد التعاون 7 نقاط وشباب الجبل 5 نقاط.

أما في ملعب الزاوية انتهت مباراة المحلة والشط بالتعادل السلبي بدون اهداف في منافسات المجموعة الثانية، وقد أهدار مهاجم الشط عبد المؤمن اكرواع ركلة جزاء للشط لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده حيث أصبح كلا الفريقين بثلاثة نقاط من أربع مباريات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي بنغازي يفوز على فريق حسين داي الجزائري
رياضة محلية
استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء خلال أسبوع
ليبيا
غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قزيط: البعثة الأممية ستعقد لقاء دوليا مهما في طرابلس بخصوص الترتيبات الأمنية
ليبيا
في العدد 164: زيارة سلامة للجزائر.. وشروط وهواجس الملتقى الوطني.. وجدل قانون ...
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن «جهود مكثفة» لتوحيد الجيش الليبي
ليبيا
الدولار يواصل التراجع في السوق الموازية
ليبيا
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الجمعة: تقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار
ليبيا
للمرة الأولى منذ توقيفه.. روسيا تدخل على خط الاتصالات في قضية هنيبال القذافي
ليبيا
واينر: ليبيا أمام اختبار صعب في 2019 ونجاح سلامة يعتمد على جهود القوى الخارجية
ليبيا
سلامة: الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المدير التنفيذي لـ«آبل» يحصل على راتب 16 مليون دولار