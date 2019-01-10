اتحاد الكرة يتهم أمينه السابق بالتزوير في قضية مباراة بطلي ليبيا والجزائر

عبدالحكيم الشلماني «وسط» يترأس أحد اجتماعات اتحاد الكرة الليبي (صفحة الاتحاد)

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن الرسالة التي وصلت الاتحاد الأفريقي بشأن تغيير موعد مباراة الأهلي بنغازي ونصر حسين داي الجزائري، لتصبح يوم السبت القادم بدلاً من غدٍ الجمعة، رسالة غير شرعية وليس بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أي علم بها.

وأكد رئيس اتحاد الكرة، عبدالحكيم الشلماني، في بيان نشره الاتحاد على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»، أن مباراة فريق الأهلي ببنغازي ممثل الكرة الليبية مع منافسه فريق نصر حسين داي الجزائري ضمن ذهاب الدور 32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية، ستقام في موعدها المحدد وهو الساعة الرابعة مساء يوم غدٍ الجمعة بملعب الشاذلي زويتن بتونس.

وأوضح اتحاد الكرة أن الرسالة الموجهة والموقعة باسم الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الله سالم محمد، إلى الأمين العام لـ«كاف» بخصوص تعديل موعد إقامة المباراة، هي رسالة مزورة، حيث أن تكليف عبد الله سالم أمينًا عامًا، جاء عن طريق الرئيس السابق للاتحاد الليبي جمال الجعفري، وهو مايخالف نص المادة 34 من النظام الأساسي التي تنص على أن اختيار الأمين العام يكون عن طريق أعضاء المكتب التنفيدي بالكامل، وأن الأمين العام الحالي هو عبد الناصر الصويعي، تأكيدًا على أن الرسالة مزورة فإن الرسالتين الأولي الموجهة إلى الأمين العام للكاف والرسالة الثانية الموجهة لفندق الياقوتة يحملان نفس الرقم الإشاري عليه فإن الاتحاد الليبي لكرة القدم سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخاطبات المزورة.

وأكد الاتحاد الليبي في بيانه، أن عبد الله سالم محمد لا يحمل أي صفة حاليًا «مع كامل التقدير والاحترام له» كما يتمني الاتحاد لفريقي الأهلي بنغازي والنصر، التوفيق في مشاركتهما الأفريقية، وانتصاراتهم شرف لكل الليبيين .

يذكر أن الاتحاد الليبي لكرة القدم تواصل مع الاتحاد الأفريقي «كاف» والجامعة التونسية لكرة القدم وإدارة النادي الأهلي بنغازي، بشأن التأكيد على موعد إقامة المباراة يوم غدٍ الجمعة.