هيئة الشباب والرياضة تحصر مشكلات مؤسسات الجنوب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 10 يناير 2019, 07:53 مساء

يواصل فريق هيئة الشباب والرياضة المكلف بالوقوف على احتياجات المؤسسات الرياضية من إصلاحات البنية التحتية، زيارته للأندية والمؤسسات الشبابية في مدن الجنوب للوقوف على الصعوبات التى تواجهها والاطلاع على المشاريع التي تواجه معوقات في اكتمالها.

وأقيمت بقاعة مدينة تمنهنت بسبها، ندوة خصصت لمناقشة الصعوبات والمعوقات التي تعاني منها أندية الجنوب وآلية حلحلتها.

وفى تصريح لرئيس فريق عمل هيئة الشباب والرياضة، عمر سميع، لـ«بوابة الوسط»، قال فيه: «الزيارة ستشمل عددًا من المدن بالجنوب الليبي من بينها تمنهنت ومرزق وسمنو وأوباري ومرزق وتراغن والشاطئ وأوباري». وأضاف سميع: «المنطقة الجنوبية ستشهد قريبًا إنشاء مضامير رياضية لرياضة ألعاب القوى وصيانة عدد من الصالات والملاعب الرياضية».

حضر الندوة، فريق العمل وعديد الشخصيات الرياضية والثقافية والاجتماعية بالجنوب من بينهم رئيس مجلس الرياضه سبها أحمد السني وعضو المجلس البلدي البوانيس أبوبكر صالح وعضو المجلس البلدي سبها صالح عبدالهادي ورئيس اتحاد رياضة الطلاب سبها طارق عبدالله، وعضو المجلس البلدي البوانيس محمد الهادي وعدد من الإعلاميين والأندية والاتحادات الرياضية بالجنوب.

يشار إلى أن فريق العمل سبق له القيام بزيارات مماثلة لمدن الزاوية وصرمان وصبراته والعجيلات وزواره وزلطن والجميل ورقدالين وبدر وتيجي والحوش والحوامد والحرابه ونالوت وكاباو وترهونه وبني وليد وتاورغاء ومصراته وزليتن والخمس ومسلاته.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العيساوي: التغيير في جهازي المعاون مرفوض
رياضة محلية
دار «تيفاني» تكشف مصدر الماس المستخدم بمجوهراتها
منوعات
شاهد كيف احتفل ليفربول باحتفاظ نجمه صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
جندي بريطاني مبتور الساق يحاول عبور الأطلسي منفردًا
منوعات
تراجع جمـاعي للعملات الدولية أمام الدينار الليبي
ليبيا
فتحي باشاغا: مبالغ الإعاشة لوزارة الداخلية وصلت إلى 300 مليون دينار ووجدنا بها ...
ليبيا
تكاليف الاستيراد تخنق إنتاج مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي يعقد مؤتمرًا صحفيًا بسبب مصر و«كان 2019»
رياضة محلية
تنويه من بعثة الأمم المتحدة بشأن الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
غوارديولا يرد على «مؤامرة» العشب أمام ليفربول
رياضة عالمية
أبرزها الجنسية والسن.. 10 شروط في مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية
ليبيا
السراج يلتقي رئيس الأهلي بنغازي ويصدر قرارات هامة
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لص يرتكب خطأً فادحًا بمهاجمته بطلة فنون قتالية