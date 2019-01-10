مدارس مصراتة تتأهب لمسابقة العروض الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 10 يناير 2019, 07:47 مساء
من احد عروض طلاب المرحلة الابتدائية بمصراتة (أرشيفية: الإنترنت)

أكد عميد كلية التربية البدنية بجامعة مصراتة فتحي ناجي في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط» اليوم، بأن الكلية ستنظم في أبريل القادم مسابقة لأفضل عرض رياضي على مستوى مدارس المرحلة الابتدائية بمصراتة.

وأوضح ناجي: «أهمية العروض في اكتساب المشارك صفات بدنية متعددة وتنمية الشعور بالمشاركة وروح الجماعة وخلق المنافسة وأضاف أن من شروط المسابقة لكل مدرسة المشاركة بعدد من 30 إلى 40 تلميذًا ومدته تتراوح ما بين 7 إلى 12 دقيقة، وتكون عناصر التقييم العرض من تشكيل دخول وخروج وأفضل زي وجملة حركية من حيث الأوضاع الصحيحة وانسيابية الحركة والأداء الموحد والتنوع في التشكيلات».

وستمنح جوائز لأفضل مدرسة وكؤوس للمدارس الحائزة علي التراتيب الثلاثة الأولى.
 

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