الهلال يعمِّـق جراح التحدي والحكم يدخل التاريخ ببطاقتين حمراوين

عمّق فريق الهلال جراح فريق التحدي بعد الفوز عليه بهدف في مستهل مباريات الأسبوع الرابع، اليوم، على ملعب بنينا.

أحرز هدف المباراة الوحيد ونادي الهلال، أنيس المصراتي في الدقيقة 65، وكان الشوط الأول للمباراة جاء دون إثارة وفاعلية هجومية من كلا الفريقين.

ولعل أهم ظواهر اللقاء، تلك السابقة التي لم تشهدها الكرة الليبية عبر تاريخها، من قبل، من خلال خروج حارسي مرمى الفريقين من المباراة بالبطاقة الحمراء، حيث أخرج الحكم محمد العلمي، حارس التحدي فتحي الطلحي، بالبطاقة الحمراء بسبب الخشونة، كما أخرج حارس الهلال، كابلان محمد كابلان بسبب إضاعة الوقت .

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط من أربع مباريات، بينما توقف رصيد التحدي عند نقطة واحدة من أربع مباريات.

