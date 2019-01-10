العيساوي: التغيير في جهازي المعاون مرفوض

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 05:33 مساء
فوزي العيساوي (صفحة نادي النصر)

رفض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزي العيساوي، أي محاولات من إدارة ناديه بشأن إحداث تغيير على هيكل الطاقم الفني المعاون له.

وإنتشرت في الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بأن إدارة النصر تنوي تغيير بعض من عناصر الطاقم الفني لفريق الكرة الأول، حسب صفحة«ريميسا».

وعلق العيساوي، بالقول: «أنا المنوط بتكوين الجهاز المعاون لي، وكذلك صاحب قرار الإحلال والتبديل فيه حالة إستدعت الضرورةذلك».

ويستعد فريق النصر، لخوض مواجهته بفريق ساليتاس البوركيني، في ذهاب دور 32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية، يوم الأحد المقبل على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة.

وخاض فريق النصر، أمس، مرانه الأول بالقاهرة، تحضيرا لمواجهة ساليتاس البوركيني في الكونفيدرالية، والمحدد لها الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يشار إلى أن فريق ساليتاس البوركيني، أطاح بالمصري البورسعيدي من الدور الأول.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دار «تيفاني» تكشف مصدر الماس المستخدم بمجوهراتها
منوعات
شاهد كيف احتفل ليفربول باحتفاظ نجمه صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
جندي بريطاني مبتور الساق يحاول عبور الأطلسي منفردًا
منوعات
تراجع جمـاعي للعملات الدولية أمام الدينار الليبي
ليبيا
فتحي باشاغا: مبالغ الإعاشة لوزارة الداخلية وصلت إلى 300 مليون دينار ووجدنا بها ...
ليبيا
تكاليف الاستيراد تخنق إنتاج مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي يعقد مؤتمرًا صحفيًا بسبب مصر و«كان 2019»
رياضة محلية
تنويه من بعثة الأمم المتحدة بشأن الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
غوارديولا يرد على «مؤامرة» العشب أمام ليفربول
رياضة عالمية
أبرزها الجنسية والسن.. 10 شروط في مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية
ليبيا
السراج يلتقي رئيس الأهلي بنغازي ويصدر قرارات هامة
رياضة محلية
قُدرت بـ8 أطنان.. تحقيقات حول هوية الشركة المستوردة شحنة مخدرات ميناء مصراتة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لص يرتكب خطأً فادحًا بمهاجمته بطلة فنون قتالية