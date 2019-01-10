العيساوي: التغيير في جهازي المعاون مرفوض

فوزي العيساوي (صفحة نادي النصر)

رفض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزي العيساوي، أي محاولات من إدارة ناديه بشأن إحداث تغيير على هيكل الطاقم الفني المعاون له.

وإنتشرت في الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بأن إدارة النصر تنوي تغيير بعض من عناصر الطاقم الفني لفريق الكرة الأول، حسب صفحة«ريميسا».

وعلق العيساوي، بالقول: «أنا المنوط بتكوين الجهاز المعاون لي، وكذلك صاحب قرار الإحلال والتبديل فيه حالة إستدعت الضرورةذلك».

ويستعد فريق النصر، لخوض مواجهته بفريق ساليتاس البوركيني، في ذهاب دور 32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية، يوم الأحد المقبل على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة.

وخاض فريق النصر، أمس، مرانه الأول بالقاهرة، تحضيرا لمواجهة ساليتاس البوركيني في الكونفيدرالية، والمحدد لها الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يشار إلى أن فريق ساليتاس البوركيني، أطاح بالمصري البورسعيدي من الدور الأول.

