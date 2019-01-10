حكومة الوفاق تخصص طائرتين لنقل جماهير الأهلي بنغازي إلى تونس

فريق الكرة الأول بالأهلي بنغازي (صفحة الأهلي)

أكد نادي الأهلي بنغازي عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن حكومة الوفاق الوطني تكفلت بتخصيص طائرتين لنقل جماهير النادي إلى تونس لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته غدًا أمام فريق نصر حسين داي الجزائري، ضمن منافسات دور الــ 32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية التي ستقام على أرضية ملعب الشاذلي زويتن على الساعة الرابعة مساءً.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، وجه بدعم النادي الأهلي بنغازي والعمل على بدء إصلاح البنية التحتية للنادي على وجه السرعة، كما تم ‎أيضًا الاتصال بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، من أجل توفير العملة الصعبة للنادي لتوفير متطلبات المشاركة الخارجية لحلحلة المعوقات المالية للنادي في مشاركته الأفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال السراج لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خالد السعيطي، ورئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطاري، أول أمس الثلاثاء، لبحث الذمة المالية التي يعاني منها النادي.