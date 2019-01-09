موقع إحصائي عالمي يفاجئ الاتحاد ويصدم الأهليين بطرابلس وبنغازي

من مباراة سابقة بين الاتحاد والأهلي طرابلس (أرشيفية - الإنترنت)

فجر موقع «فوتبول داتا بيز»، المتخصص في رصد وتصنيف الأندية والمنتخبات وترتيب كل منها على المستويين القاري والعالمي، شهريًّا، مفاجأة مدوية لجماهير الكرة بأندية الاتحاد والأهليين بطرابلس وبنغازي.

ووفقًا لتصنيف الموقع، الذي أصدره أمس، من خلال إحصاءاته عن شهر ديسمبر الخاتم للسنة الماضية، جاء فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد الليبي في المركز 86 أفريقيًّا بواقع 1367 نقطة، فيما جاء الأهلي طرابلس في مركز «مفاجأة» 217، والأهلي بنغازي في الترتيب 291.

وتصدر فريق الأهلي المصري التصنيف الشهري للأندية الأفريقية، كما أنًّه احتل المركز الـ 114 عالميًّا، بينما جاء الزمالك في المركز الـ237، وفقًا لموقع «سبورت 360».

وحصل النادي الأهلي على المركز الأول بـ 1602نقطة، يليه فريق تي بي مازيمبي الكونغولي بـ 1595 نقطة، وجاء فريق الترجي التونسي في المركز الثالث برصيد 1580 نقطة، بينما جاء فريق فيتا كلوب الكونغولي في المركز الرابع برصيد 1563 نقطة، وجاء فريق المريخ السوداني في المركز الخامس برصيد 1554 نقطة.

وجاء الزمالك في المركز الـ10 أفريقيًّا برصيد 1520 نقطة، واحتل الإسماعيلي المركز الـ26 برصيد 1443 نقطة، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الـ30 برصيد 1434 نقطة.

