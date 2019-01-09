الاتحاد العربي يسمي ممثلي ليبيا في الطائرة العربية

من مباراة سابقة بين السويحلي والأهلي بنغازي في الكرة الطائرة (أرشيفية: الإنترنت)

اعتمد الاتحاد العربي للكرة الطائرة مشاركة ناديي السويحلي والأهلي بنغازي كممثليْن عن ليبيا في البطولة العربية الـ36 للأندية البطلة المقرر إقامتها في تونس، من 14 إلى 26 من شهر فبراير القادم.

وأعلن الاتحاد العربي مشاركة 12 فريقًا يمثلون 12 بلدًا، هم: «الترجي الرياضي والنجم الساحلي (تونس)، والأهلي ودار كليب (البحرين)، وسبيد بول وتنورين (لبنان)، والاتحاد والهلال (السعودية)، والسلام والسيب(عًمان)، والبيشمركة والشرطة (العراق)، والسويحلي وأهلي بنغازي (ليبيا)، والمجمع البترولي وبرج بوعريريج (الجزائر)، والريان والعربي (قطر)، والجيش الملكي المغربي (المغرب)، وسنجل (فلسطين)، والأمان من فلسطين».

وحدد الاتحاد العربي يوم 1 يناير الجاري موعدًا لإجراء قرعة المجموعات بمقر الاتحاد بالعاصمة البحرينية المنامة.

