الاتحاد العربي يسمي ممثلي ليبيا في الطائرة العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يناير 2019, 05:52 مساء
من مباراة سابقة بين السويحلي والأهلي بنغازي في الكرة الطائرة (أرشيفية: الإنترنت)

اعتمد الاتحاد العربي للكرة الطائرة مشاركة ناديي السويحلي والأهلي بنغازي كممثليْن عن ليبيا في البطولة العربية الـ36 للأندية البطلة المقرر إقامتها في تونس، من 14 إلى 26 من شهر فبراير القادم.

وأعلن الاتحاد العربي مشاركة 12 فريقًا يمثلون 12 بلدًا، هم: «الترجي الرياضي والنجم الساحلي (تونس)، والأهلي ودار كليب (البحرين)، وسبيد بول وتنورين (لبنان)، والاتحاد والهلال (السعودية)، والسلام والسيب(عًمان)، والبيشمركة والشرطة (العراق)، والسويحلي وأهلي بنغازي (ليبيا)، والمجمع البترولي وبرج بوعريريج (الجزائر)، والريان والعربي (قطر)، والجيش الملكي المغربي (المغرب)، وسنجل (فلسطين)، والأمان من فلسطين».

وحدد الاتحاد العربي يوم 1 يناير الجاري موعدًا لإجراء قرعة المجموعات بمقر الاتحاد بالعاصمة البحرينية المنامة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جندي بريطاني مبتور الساق يحاول عبور الأطلسي منفردًا
منوعات
فتحي باشاغا: مبالغ الإعاشة لوزارة الداخلية وصلت إلى 300 مليون دينار ووجدنا بها ...
ليبيا
تكاليف الاستيراد تخنق إنتاج مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي يعقد مؤتمرًا صحفيًا بسبب مصر و«كان 2019»
رياضة محلية
تنويه من بعثة الأمم المتحدة بشأن الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
غوارديولا يرد على «مؤامرة» العشب أمام ليفربول
رياضة عالمية
أبرزها الجنسية والسن.. 10 شروط في مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية
ليبيا
السراج يلتقي رئيس الأهلي بنغازي ويصدر قرارات هامة
رياضة محلية
قُدرت بـ8 أطنان.. تحقيقات حول هوية الشركة المستوردة شحنة مخدرات ميناء مصراتة
ليبيا
بالصور: الجعفري يفاجئ جماهير الكرة في اجتماع الكاف بالسنغال
رياضة محلية
الأعلى لأمازيغ ليبيا يعلن الأحد 13 يناير عطلة بداية العام الجديد
ليبيا
كاركاتير خيري - الترتيبات الأمنية والمليشيات
كاريكاتير
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المركزي الإيراني يقترح حذف 4 أصفار من الريال